Срочнооооооо пожалуйстаааа

Математика
Срочнооооооо пожалуйстаааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 д)4,1-(-1,8+2,5)=4,1-(-0,7)=4,8 46 е)(-3,2+60)-0,8=56,8-0,8=56 47 ж)(14,5-85)+55,5=-70,5+55,5=-15
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