1)Найдите значения выражения; 11n-(7n-1)-6n+8 при n=-6 2)Приведите подобные слагаемые в ал??ебрический сумме: а) 8c-4c-5c; б) -2m+3n-8m-n+4m. 2) Упростите произведение: а) -0,02a*5ob ДАМ 24 балла... Скорее помогите
Алгебра
1)Найдите значения выражения; 11n-(7n-1)-6n+8 при n=-6 2)Приведите подобные слагаемые в ал??ебрический сумме: а) 8c-4c-5c; б) -2m+3n-8m-n+4m. 2) Упростите произведение: а) -0,02a*5ob ДАМ 24 балла... Скорее помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, держи.~~~~~~~~~~~~~~~~
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Химия
ДАМ 30 БАЛЛОВ! Вам выдано 75 г смеси предположим что после очистки вы получили 20 г очищенной поваренной соли рассчитайте % состав выданной вам ...
Алгебра