1)Найдите значения выражения; 11n-(7n-1)-6n+8 при n=-6 2)Приведите подобные слагаемые в ал??ебрический сумме: а) 8c-4c-5c; б) -2m+3n-8m-n+4m. 2) Упростите произведение: а) -0,02a*5ob ДАМ 24 балла... Скорее помогите

Алгебра

1)Найдите значения выражения; 11n-(7n-1)-6n+8 при n=-6 2)Приведите подобные слагаемые в ал??ебрический сумме: а) 8c-4c-5c; б) -2m+3n-8m-n+4m. 2) Упростите произведение: а) -0,02a*5ob ДАМ 24 балла... Скорее помогите

Автор: Гость