ДАМ 30 БАЛЛОВ! Вам выдано 75 г смеси предположим что после очистки вы получили 20 г очищенной поваренной соли рассчитайте % состав выданной вам смеси.

Химия

ДАМ 30 БАЛЛОВ! Вам выдано 75 г смеси предположим что после очистки вы получили 20 г очищенной поваренной соли рассчитайте % состав выданной вам смеси.

Автор: Гость