ДАМ 30 БАЛЛОВ! Вам выдано 75 г смеси предположим что после очистки вы получили 20 г очищенной поваренной соли рассчитайте % состав выданной вам смеси.

Химия
ДАМ 30 БАЛЛОВ! Вам выдано 75 г смеси предположим что после очистки вы получили 20 г очищенной поваренной соли рассчитайте % состав выданной вам смеси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26.6 процентов. Должно быть правильно
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