50мин 1часменьше брльше

Математика
50мин 1часменьше брльше
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Автор: Гость
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Гость:
Один час больше. Т.к. в одном часе 60 минут.
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