Сколько ног у самого большого тарантула
Биология
Сколько ног у самого большого тарантула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарантулы являются одними из крупнейших пауков,найдены во всём мире.Они имеют восемь ног,и каждой ногой можно измерить от 3-5 дюймов в длину.
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