Расуждение по сказке "Золотая рыбка"

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В этой сказке очень хорошо показаны суть и характер человека. Человек корыстен от природы. Он всегда будет желать и добиваться чего-то большего, чем он имеет и может иметь. Редко кто знает меру и границу своих возможностей. Александр Сергеевич хотел показать, что за жадность и незнание этой грани люди наказывают себя сами. С одной стороны, старуху можно понять. Бедная женщина, ей надоело жить в нищете, и тут представилась возможность жить хорошо. Она совсем потеряла голову от возможностей и богатства, которые у нее появились. В этой сказке олицетворением зла считается старуха. Ей характерна зависть, злоба, скупость. Во всех сказках добро побеждает зло. В этой сказке добро учит и наказывает зло. Добро зло не уничтожает, а поучает — рыбка посмеялась над старухой. А. С. Пушкин хотел показать, что люди еще не поняли, что счастье не в богатстве. Он показал, насколько смешными выглядят люди в погоне за богатством. Рыбка в этой сказке выступает в роли добра, она олицетворяет добро. Рыбка готова была исполнить любые желания старухи, но не хотела служить оружием, с помощью которого старуха хотела добиться величия. Старик же выступает в роли посредника. Ему ничего особенно не надо, он умеет довольствоваться тем, что имеет. Здесь идет сопоставление старика, бесхарактерного, бескорыстного, и старухи, жестокой, сварливой, жадной женщины. Поставив перед собой цель, нужно ее добиваться, а добившись, ею довольствоваться. Я считаю, что если человек добился многого, то он может для себя, конечно, желать еще, но надо это делать так, чтобы это было не в ущерб себе и другим.