Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))

Математика
Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))
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