Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))

Математика

Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))

Автор: Гость