Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))
Математика
Вопрос для таких кто любит Brainly:) 30:10= 20+89= 65-64= 45:1= премеры очень лёгкие если решиш?? пиши свой вопрос по моим я отвечю:))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3 2. 109 3. 1 4. 45
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