Сколько выделится тепла при конденсации 200г спирта,взятого при температуре кипен??я?

Физика
Сколько выделится тепла при конденсации 200г спирта,взятого при температуре кипен??я?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Lm Q=900000*0,2=180000Дж
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