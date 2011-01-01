Помогите слово ереже тип так меним сеним созден пж
Қазақ тiлi
Помогите слово ереже тип так меним сеним созден пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менін ережем сенін ережен сиздин ережениз онын ережесі
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