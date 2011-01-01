Помогите пожалуйста ответить на вопросы. 1. Положение Италии на международной арене в конце 19 века. 2. Главные проблемы Италии в конце 19 века. 3. Борьба за колонии.
История
Помогите пожалуйста ответить на вопросы. 1. Положение Италии на международной арене в конце 19 века. 2. Главные проблемы Италии в конце 19 века. 3. Борьба за колонии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вопрос : Италия как была, так и осталась аграрной страной. Второй вопрос : Большой проблемой для государства была финансовая. Итальянское правительство вынуждено было выпускать внутренние займы или просить предоставления кредитов у иностранных финансистов. В результате росла зависимость Италии от ростовщиков или банковских спекулянтов. Для них итальянские долги стали средством обогащения. Капиталы шли главным образом из Франции. Третий вопрос : У Италии отсутствовали колонии, и этот недостаток итальянские правящие круги и предприниматели пытались компенсировать мерами протекционизма, высокими тарифами, беспощадной эксплуатацией рабочего класса. Наряду с этим они прибегали к демпингам, военным авантюрам и захватам внешних территорий.Самым тяжелым было положение Южной Италии. «Свобода торговли» подорвала развитие старых мануфактур в текстильной промышленности. В то же время вновь пришедший протекционизм дал возможность северной буржуазии проникнуть на южные рынки страны. Это привело к превращению Южной Италии во внутреннюю колонию и к созданию здесь зависимой территории. Надеюсь, что хоть чем-то помог)
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