Образуйте глагол жить с приставкави по на вы до про с пере составьте с ними словос??четания так чтобы было понятно их значение

Русский язык
Образуйте глагол жить с приставкави по на вы до про с пере составьте с ними словос??четания так чтобы было понятно их значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жить: Пожить завтра,нажить денег,выжить после катастрофы,дожить до старости,прожить жизнь,сжить врагу,пережить опасность.
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