В теле массой 4,8 кг, лежащее на гладком участке горизонтально поверхности, попадает снаряд массой 0,2 кг, летящий под углом 60º к горизонту со скоростью 40 м/с и застревает в нем.

Физика

В теле массой 4,8 кг, лежащее на гладком участке горизонтально поверхности, попадает снаряд массой 0,2 кг, летящий под углом 60º к горизонту со скоростью 40 м/с и застревает в нем.

Автор: Гость