В теле массой 4,8 кг, лежащее на гладком участке горизонтально поверхности, попадает снаряд массой 0,2 кг, летящий под углом 60º к горизонту со скоростью 40 м/с и застревает в нем.
Физика
В теле массой 4,8 кг, лежащее на гладком участке горизонтально поверхности, попадает снаряд массой 0,2 кг, летящий под углом 60º к горизонту со скоростью 40 м/с и застревает в нем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость системы тело- снаряд находим из закона сохранения импульса: m1*V1*cosa=(m1+m2)*V V=m1*V1/(m1+m2)=0,2*40*0,5/(0,2+4,8)=0,8 м/с S=V^2/2*a=V^2/2*u*g u=V^2/2*S*g=0,8^2/2*0,12*9,8=0,27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Существуют ли среди прямоугольников с периметром 12 см такой который можно раздел??ть на два квадрата ? в случае положительного ответа выполните ри...
Русский язык