Существуют ли среди прямоугольников с периметром 12 см такой который можно раздел??ть на два квадрата ? в случае положительного ответа выполните рисунок и вычислите периметр каждого из полученных квадратов .НАПИШИТЕ ПЛИЗ КАК РЕ...

Математика
Существуют ли среди прямоугольников с периметром 12 см такой который можно раздел??ть на два квадрата ? в случае положительного ответа выполните рисунок и вычислите периметр каждого из полученных квадратов .НАПИШИТЕ ПЛИЗ КАК РЕШИТЬ ? (ИМЯ - СЕРГЕЙ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно нарисовать прямоурольник что б по перимитру он был 12 см ( рассчитать) разделить на 2 и посмотреть квадрат или нет
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