Существуют ли среди прямоугольников с периметром 12 см такой который можно раздел??ть на два квадрата ? в случае положительного ответа выполните рисунок и вычислите периметр каждого из полученных квадратов .НАПИШИТЕ ПЛИЗ КАК РЕ...

Математика

Существуют ли среди прямоугольников с периметром 12 см такой который можно раздел??ть на два квадрата ? в случае положительного ответа выполните рисунок и вычислите периметр каждого из полученных квадратов .НАПИШИТЕ ПЛИЗ КАК РЕШИТЬ ? (ИМЯ - СЕРГЕЙ)

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