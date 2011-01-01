Поставьте глаголы в форму 2-го лица, кричу, рву
Русский язык
Поставьте глаголы в форму 2-го лица, кричу, рву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2лицо Ты (кричишь) Вы (кричите) Ты (рвешь) Вы (рвёте)
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