Жумбакты шеш???Еки доп ауысты,Бир шенберди тауысты.срочна нужна
Қазақ тiлi
Жумбакты шеш???Еки доп ауысты,Бир шенберди тауысты.срочна нужна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күн, ай , тәулік )))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Образуйте глагол жить с приставкави по на вы до про с пере составьте с ними словос??четания так чтобы было понятно их значение
История
Помогите пожалуйста ответить на вопросы. 1. Положение Италии на международной арене в конце 19 века. 2. Главные проблемы Италии в конце 19 век...