Жумбакты шеш???Еки доп ауысты,Бир шенберди тауысты.срочна нужна

Қазақ тiлi
Жумбакты шеш???Еки доп ауысты,Бир шенберди тауысты.срочна нужна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күн, ай , тәулік )))))
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