Найдите объем пирамиды высота которого равна h а в основании прямоугольная со сто??онами a и b
Математика
Найдите объем пирамиды высота которого равна h а в основании прямоугольная со сто??онами a и b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём пирамиды - треть произведения площади основания на высоту. В основании прямоугольник, его площадь S = a*b. Тогда
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