Сочинение на тему "Что значит быть хорошим человеком".

Русский язык
Сочинение на тему "Что значит быть хорошим человеком".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит писать начисто на бело, не оставляя черновиков. Это значит быть с кем-то с друзьями,одноклассниками, с семьёй и др. Это значит помогать кому-то исправить двойку и др. Это значит уважать тех кто Вам помогает не только тем кто Вам помогает ну и тем кому нужна Ваша помощь, поддержка.
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