Сочинение на тему "Что значит быть хорошим человеком".
Русский язык
Сочинение на тему "Что значит быть хорошим человеком".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит писать начисто на бело, не оставляя черновиков. Это значит быть с кем-то с друзьями,одноклассниками, с семьёй и др. Это значит помогать кому-то исправить двойку и др. Это значит уважать тех кто Вам помогает не только тем кто Вам помогает ну и тем кому нужна Ваша помощь, поддержка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература