Сочинение на тему "Что значит быть хорошим человеком".

Гость: Гость:

Это значит писать начисто на бело, не оставляя черновиков. Это значит быть с кем-то с друзьями,одноклассниками, с семьёй и др. Это значит помогать кому-то исправить двойку и др. Это значит уважать тех кто Вам помогает не только тем кто Вам помогает ну и тем кому нужна Ваша помощь, поддержка.