1)Найти значение числового выражения. Сумма квадрата девяти и куба трех. 2)Найдите значение числового выражения. Разность пятидесяти и куба трех. 3)Значение выражения (у-312)+59 при у = 710 равно 4)Нина прополола 13 грядок, ...

Математика

1)Найти значение числового выражения. Сумма квадрата девяти и куба трех. 2)Найдите значение числового выражения. Разность пятидесяти и куба трех. 3)Значение выражения (у-312)+59 при у = 710 равно 4)Нина прополола 13 грядок, а Галя на у грядок меньше. Сколько грядок пропололи Нина и Галя вместе? Вычислите при у=5. 5)Найдите значение числового выражения. Квадрат десяти умножить на квадрат восьми.

Автор: Гость