1)Найти значение числового выражения. Сумма квадрата девяти и куба трех. 2)Найдите значение числового выражения. Разность пятидесяти и куба трех. 3)Значение выражения (у-312)+59 при у = 710 равно 4)Нина прополола 13 грядок, ...
Математика
1)Найти значение числового выражения. Сумма квадрата девяти и куба трех. 2)Найдите значение числового выражения. Разность пятидесяти и куба трех. 3)Значение выражения (у-312)+59 при у = 710 равно 4)Нина прополола 13 грядок, а Галя на у грядок меньше. Сколько грядок пропололи Нина и Галя вместе? Вычислите при у=5. 5)Найдите значение числового выражения. Квадрат десяти умножить на квадрат восьми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9^2+3^3=81+27=108 2) 50-3^3=50-27=23 3) при y=710 (y-312)+59=(710-312)+59=457 4) 13-5=8 - прополола Галя 13+8=21 - пропололи вместе 5) 10^2*8^2=100*64=6400
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