1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?

Математика
1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-5-26)^2 - (-1/2)=(-31)^2 - (-0,5) =961 + 0,5=961,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А)найдите все дроби со знаменателем 13 которые больше 1/3 но меньше 2/3.С решением!! По??алуйста:))
Ответить
Українська мова
УКАЗАТИ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ РЕЧЕННЯМ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКОЮ А) ДРУГЕ РЕЧЕННЯ ВИРА??АЄ НАСЛІДОК НЕСПОДІВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ З ДІЇ ПЕРШОГО РЕЧЕННЯ Б) ДРУГЕ...
Ответить
Математика
Как разделить столбиком 6 на 0.75
Ответить
Математика
КАК РАЗЛОЖИТЬ Х В КВАДРАТЕ МИНУС 3Х
Ответить
Английский язык
СРОЧНО! ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА 8.Can you do anything in the way of the arts youself? What can you do? What art would you like to be rea...
Ответить