1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?
Математика
1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-5-26)^2 - (-1/2)=(-31)^2 - (-0,5) =961 + 0,5=961,5
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