1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?

Математика

1. найти значение выражения (-5-26)в квадрате -(-1/2)= ? 2.доказать что значение выражения не зависит от значения m (-2 1/3)*(m+8)-7/3*(-m-3)+4 2/5=?

Автор: Гость