1.найти значение выражения а)раскрыв скобки 28,3 +(-1,8+6)-(18,2-11,7) б)применив распреде??ительное свойство умножения( / дробная черта) 5/8(-3,62)-1,18 * 5/8 2. Упростите выражение: а) 6+4а-5а+а-7а б) 5(р-2)-6(р+3)-3(...

Математика

1.найти значение выражения а)раскрыв скобки 28,3 +(-1,8+6)-(18,2-11,7) б)применив распреде??ительное свойство умножения( / дробная черта) 5/8(-3,62)-1,18 * 5/8 2. Упростите выражение: а) 6+4а-5а+а-7а б) 5(р-2)-6(р+3)-3(2р-9) в)5\7(2,8с-4 1\5d)-2,4(5\6с-1,5d) 3. Решите уравнение 0,8(х-2)-0,7(х-1) = 2,7 4. Туристы путь в 270 км проделали, двигаясь 6ч на теплоходе и 3ч – на автобусе. Какова была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса? 5. Найдите корни уравнения (4,9+3,х)(7х-2,8) = 0 Кто сделает всё поставлю лучший ответ!!! СРОЧНО...

Автор: Гость