1. Написать эссе на тему: «Каким должен и не должен быть журналист в 21 веке». Пожалу??ста,помогите написать хотя бы начало.Очень надо!

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1. Написать эссе на тему: «Каким должен и не должен быть журналист в 21 веке». Пожалу??ста,помогите написать хотя бы начало.Очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Журналист должен хорошо отучится,выучится,и тогда уже приступать к своим обязанностям...он должен знать как брать интервью..и кого можно его брать..а то у не того возьмет и хона этому журналисту и всей студии
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