1.Напиши названия следующих соединений,определи, к каким классам веществ принадлежат: Na3, PO4,MgO,H2CO3,SO,CA(OH)2,NA2.CO2,NA2CO3,NAHCO3,HNO3,FECI3,KOH,AL2O3. 2.Составь следующие ур. химических реакций,расставь в них коэффиц...

Химия

1.Напиши названия следующих соединений,определи, к каким классам веществ принадлежат: Na3, PO4,MgO,H2CO3,SO,CA(OH)2,NA2.CO2,NA2CO3,NAHCO3,HNO3,FECI3,KOH,AL2O3. 2.Составь следующие ур. химических реакций,расставь в них коэффиценты и запиши названия образовавшихся солей. KOH+H2SO4= HNO2+CA(OH)2= H2SO3+BA(OH) CA(OH)2+H3PO4= Спасибо.

Автор: Гость