1.Напиши названия следующих соединений,определи, к каким классам веществ принадлежат: Na3, PO4,MgO,H2CO3,SO,CA(OH)2,NA2.CO2,NA2CO3,NAHCO3,HNO3,FECI3,KOH,AL2O3. 2.Составь следующие ур. химических реакций,расставь в них коэффиц...
Химия
1.Напиши названия следующих соединений,определи, к каким классам веществ принадлежат: Na3, PO4,MgO,H2CO3,SO,CA(OH)2,NA2.CO2,NA2CO3,NAHCO3,HNO3,FECI3,KOH,AL2O3. 2.Составь следующие ур. химических реакций,расставь в них коэффиценты и запиши названия образовавшихся солей. KOH+H2SO4= HNO2+CA(OH)2= H2SO3+BA(OH) CA(OH)2+H3PO4= Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na3PO4 фосфат натрия, средняя сольMgO оксид магния, основной оксидH2CO3 угольная кислота, кислотыSO2 оксид серы, кислотный оксидCa(OH)2 гидроксид кальция, не растворимое основаниеNa - натрий, металлCO2 - углекислый газ, кислотный оксидNa2CO3 карбонат натрия, средняя сольNaHCO3 гидрокарбонат натрия, кислая сольHNO3 азотная кислота, кислотаFeCl3 хлорид железа, средняя сольKOH гидроксид калия, щёлочьAl2O3 оксид алюминия, амфотерный оксид2) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O (сульфат калия)2HNO2 + Ca(OH)2 = Ca(NO2)2 + 2H2O (нитрит кальция)H2SO3 + Ba(OH)2 = BaSO3 + 2H2O ( сульфит бария)3Сa(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O ( фосфат кальция)
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