1.назовите 2 слова в которых количество звуков равно количеству букв в каждом слов?? по 3 слога 2.назовите 2 слова в которых звуков больше чем букв,в каждом слове 3 слога 3.назовите слова в которых звуков меньше чем букв,в ка...

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1.назовите 2 слова в которых количество звуков равно количеству букв в каждом слов?? по 3 слога 2.назовите 2 слова в которых звуков больше чем букв,в каждом слове 3 слога 3.назовите слова в которых звуков меньше чем букв,в каждом слове 3 слога

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