1.назовите 2 слова в которых количество звуков равно количеству букв в каждом слов?? по 3 слога 2.назовите 2 слова в которых звуков больше чем букв,в каждом слове 3 слога 3.назовите слова в которых звуков меньше чем букв,в ка...
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1.назовите 2 слова в которых количество звуков равно количеству букв в каждом слов?? по 3 слога 2.назовите 2 слова в которых звуков больше чем букв,в каждом слове 3 слога 3.назовите слова в которых звуков меньше чем букв,в каждом слове 3 слога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Молоко, машина 2.Подъезды 3.Яблоко(я=й+а), юбочка(ю=й+у) Прости, но в задании 2 я придумала только 1 слово))
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