Какое существительное можно образовать от основы дом Только не слово ДОМИКА!!!

Русский язык
Какое существительное можно образовать от основы дом Только не слово ДОМИКА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ето же  домовой ЛОЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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