Помогите! 1. Спиши без скобок. Поставь существительные в единственном числе Кра??ивый (плащи) , дорогая (вещи) , летучая (мыши) , осенняя (ночи) , русская (речи) , вкусный (калачи) , резиновый (мячи) , школьный (врачи) , эле...

Русский язык
Помогите! 1. Спиши без скобок. Поставь существительные в единственном числе Кра??ивый (плащи) , дорогая (вещи) , летучая (мыши) , осенняя (ночи) , русская (речи) , вкусный (калачи) , резиновый (мячи) , школьный (врачи) , электрическая (печи) , прибрежный (камыши) 2. Обозначь склонение существительных. Подчеркни Ь (мягкий знак)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плащ, вещь, мышь, ночь, речь, калач, мяч, врач, печь, камыш.
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