Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!
Русский язык
Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И,что,бы,для,в пока ток эти вижу
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