Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!

Русский язык

Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!

Автор: Гость