Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!

Русский язык
Выпишите союзы из каждого предложения! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! НАДО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! даю 20 баллов!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И,что,бы,для,в пока ток эти вижу 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уровнение: х+1,2=2,7
Ответить
Математика
Из двух поселков расстояние между которыми равно 24км одновременно в одном направ??ении отправились пешеход и велосипедист.Скорость пешехода равна ...
Ответить
История
По кокому принципу имена объединены в три группы? 1) Ермак- Поярков-Хабаров . 2)Курбский-Макарий-Адашев .3)Никон-Аввакум -боярыня Морозова
Ответить
Математика
Длинна аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна двум третим длинны а высота состовляет пять шестых найди обьём аквариума
Ответить
Математика
64:2=49 переставьчисла так чтобы равенство стало верным
Ответить