Длинна аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна двум третим длинны а высота состовляет пять шестых найди обьём аквариума
Математика
Длинна аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна двум третим длинны а высота состовляет пять шестых найди обьём аквариума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
405000 сантиметров квадратных
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