64:2=49 переставьчисла так чтобы равенство стало верным

Математика
64:2=49 переставьчисла так чтобы равенство стало верным
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94÷4=24 и всю не мог (могла) сам или сама додуматься
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