Без,ученье,нет,уменье. без,терпенье,нет,ученье. 1.составь пословицы из данных слов. 2.какие слова изменились.
Русский язык
Без,ученье,нет,уменье. без,терпенье,нет,ученье. 1.составь пословицы из данных слов. 2.какие слова изменились.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без учения нет умения
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