Как записать в столбик? с ответом 13,5-8,28 и 20-5,63 помогите плиз только правильно даю 20 баллов

Математика
Как записать в столбик? с ответом 13,5-8,28 и 20-5,63 помогите плиз только правильно даю 20 баллов
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