Как записать в столбик? с ответом 13,5-8,28 и 20-5,63 помогите плиз только правильно даю 20 баллов

Математика

Как записать в столбик? с ответом 13,5-8,28 и 20-5,63 помогите плиз только правильно даю 20 баллов

Автор: Гость