Рассказ Выскочка Придумай другой конец рассказа. Запиши план рассказа в рабочую тетрадь
Литература
Рассказ Выскочка Придумай другой конец рассказа. Запиши план рассказа в рабочую тетрадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда вьюшка хотела поймать сороку, она не успела и сорока улетела, и за ней полетели все остальные. Сороку сёстры хвалили, а собака осталась без обеда
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