Распределите слова по видам орфограмм в приставках. Вставьте пропущенные буквы. З..работать, ра..толкать, пр..открыть, п..терять, бе..вкусный, пр..вокзальный, по..качать, бе..численный, пр..вязать, не..гораемый, во..ход, пр.....

Русский язык

Распределите слова по видам орфограмм в приставках. Вставьте пропущенные буквы. З..работать, ра..толкать, пр..открыть, п..терять, бе..вкусный, пр..вокзальный, по..качать, бе..численный, пр..вязать, не..гораемый, во..ход, пр..интересный, о..дать, бе..козырка, пр..бежать, пре..стать, пр..мчаться, не..гибаемый, о..стругать, пр..вратить, и..пугаться. 1)Не изменяемые на письме 2)Правописание зависит от последующего звука 3)Написание зависит от значения приставки

Автор: Гость