Составьте несколько предложений с данными словосочетаниями Гулять по аллее,сид??ть на скамейке,на черемухе и вишне,мечтаю о поездке
Русский язык
Составьте несколько предложений с данными словосочетаниями Гулять по аллее,сид??ть на скамейке,на черемухе и вишне,мечтаю о поездке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гуляю по алее,и сидя на скамейке смотрю на вишню и черёмуху,мечтая о поездке.
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