Составьте несколько предложений с данными словосочетаниями Гулять по аллее,сид??ть на скамейке,на черемухе и вишне,мечтаю о поездке

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Составьте несколько предложений с данными словосочетаниями Гулять по аллее,сид??ть на скамейке,на черемухе и вишне,мечтаю о поездке

Автор: Гость