В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.

Информатика
В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные области: Компьютерная инженерия, моделирование, разработка игр. Динамическое отображение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отзыв о книге по плану
Ответить
Математика
Начерти ломаную из трех звенев: два звена - по 3 см каждое, а третье - 5 см. узнай её длину.
Ответить
Русский язык
Рассмотрите картину Г. Нисского «Февраль.Подмосковье». Назовите существительные , которые потребовались бы вам для её описания .Запишите 4-5 распро...
Ответить
Алгебра
Найди дробь равную дроби 3 /х-у
Ответить
Русский язык
Прочитайте. Образуйте от данных слов однокоренные имена прилагательные.Запишите их вместе с подходящими по смыслу именами существительными _____...
Ответить