В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.
Информатика
В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные области: Компьютерная инженерия, моделирование, разработка игр. Динамическое отображение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Русский язык
Рассмотрите картину Г. Нисского «Февраль.Подмосковье». Назовите существительные , которые потребовались бы вам для её описания .Запишите 4-5 распро...