В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.

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В чем преимущество графического дисплея перед другими устройствами графического вывода? Опишите основные области применения компьютерной графики.

Автор: Гость