Отзыв о книге по плану

Гость: Гость:

Не знаю правильно или нет, но думаю так: 1.Описание книги. (обложка, автор, текст, с изображениями или нет) 2. Рассказ. ( о чём и т.д.) 3. Мнение. (понравилось не понравилось, что понравилось, что не понравилось, общее мнение, конечное мнение.) Как то так.