Отзыв о книге по плану
Литература
Отзыв о книге по плану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю правильно или нет, но думаю так: 1.Описание книги. (обложка, автор, текст, с изображениями или нет) 2. Рассказ. ( о чём и т.д.) 3. Мнение. (понравилось не понравилось, что понравилось, что не понравилось, общее мнение, конечное мнение.) Как то так.
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