99 баллов Почему Герасим не мог не утопить собаку в повести Ивана Сергеевича Тург??нева «Муму»?
Литература
99 баллов Почему Герасим не мог не утопить собаку в повести Ивана Сергеевича Тург??нева «Муму»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герасиму было очень тяжело это сделать, ведь Муму был ему самым верным другом, который всегда был с ним....Муму любил его от души и бескорыстно. Герасим как никто друг понимал что " друг" это самое важно что есть в жизни. Герасим привязался к Муму, да и Муму за это время тоже привыкла к нему. Ведь только лишь Герасим вырастил маленького щенка.
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