99 баллов Почему Герасим не мог не утопить собаку в повести Ивана Сергеевича Тург??нева «Муму»?

Гость: Гость:

Герасиму было очень тяжело это сделать, ведь Муму был ему самым верным другом, который всегда был с ним....Муму любил его от души и бескорыстно. Герасим как никто друг понимал что " друг" это самое важно что есть в жизни. Герасим привязался к Муму, да и Муму за это время тоже привыкла к нему. Ведь только лишь Герасим вырастил маленького щенка.