Полученную дробь сократите. 1+1+1+1 _ _ _ _ 2 2 2 2
Математика
Полученную дробь сократите. 1+1+1+1 _ _ _ _ 2 2 2 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/6=2/3 вот находим н.о.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В понедельник продали 30 кг картошки. во вторник продали 4 ящика картошки, по 10 кг в ??аждом ящике. сколько килограмм картошки продали за эти дни?
Информатика
Литература
Русский язык
Прочитайте начало и конец сказки. Прочитайте начало и конец сказки. Однажды Заяц и Черепаха поспорили, кто быстрее обежит лесную поляну. Черепаха...