Прочитайте начало и конец сказки. Прочитайте начало и конец сказки. Однажды Заяц и Черепаха поспорили, кто быстрее обежит лесную поляну. Черепаха пустилась в путь, а Заяц лежит под кустом, посмеивается: "Спеши, спеши, черепаха...
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Прочитайте начало и конец сказки. Прочитайте начало и конец сказки. Однажды Заяц и Черепаха поспорили, кто быстрее обежит лесную поляну. Черепаха пустилась в путь, а Заяц лежит под кустом, посмеивается: "Спеши, спеши, черепаха, все равно тебя обгоню". Бегать-то он умел, но не знал того, что, лежа на месте, и от Черепахи можно отстать. Догадайтесь, почему Заяц смеялся. Какая мудрая мысль высказана в заключительной части сказки? Придумайте основную часть сказки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц смеялся из-за того,что он быстрее черепахи и думал,что в любой момент обгонит её.Тише едешь-дальше будешь-главная мысль сказки
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