150:х=30 реши уравнение
Математика
150:х=30 реши уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 : х = 30 х = 150 : 30 х = 5 ____________ 150 : 5 = 30 30 = 30
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