Дима прочитал книгу, в которой было 310 страниц. С пятого дня он начал читать на 5 страниц в день больше, чем в первые 4 дня. Еще через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу? Помогите решить с помощ...

Математика
Дима прочитал книгу, в которой было 310 страниц. С пятого дня он начал читать на 5 страниц в день больше, чем в первые 4 дня. Еще через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу? Помогите решить с помощью линейного уравнения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х страниц читал Дима в день первые 4 дня х + 5  страниц стал читать с пятого дня 2 * ( х + 5 ) - прочел последние два дня 4х + 2* ( х + 5 ) = 310 4х + 2х + 10 = 310 6х = 310 - 10 = 300 х = 300 6 = 50 страниц в день читал Дима в первые 4 дня
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