Дима прочитал книгу, в которой было 310 страниц. С пятого дня он начал читать на 5 страниц в день больше, чем в первые 4 дня. Еще через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу? Помогите решить с помощ...

Математика

Дима прочитал книгу, в которой было 310 страниц. С пятого дня он начал читать на 5 страниц в день больше, чем в первые 4 дня. Еще через 2 дня он дочитал книгу. Сколько страниц в день читал Дима поначалу? Помогите решить с помощью линейного уравнения.

Автор: Гость