Составьте пять-шесть предложений с глаголами,имеющими в корне чередование букв е-и
Русский язык
Составьте пять-шесть предложений с глаголами,имеющими в корне чередование букв е-и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"А ты соберешь столько ягод?",-спросил Миша. Коля замер от страха,когда учитель позвал его к доске. Справа на стене висела картина.Перед нами расстилается безбрежное мореМаленькую Катю научили отпирать замок .Я собираю ягоды и грибы. Когда я соберу полную корзинку грибов, бабушка отнесет их на рынок.Мы замерли от восхищения, увидев разноцветную радугу.Перед полотном Шишкина мы замирали от восторга.Прозрачное озеро расстилалось передо мной."Застели кровать!"-сказала мама.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Эх кабы радуга в ясной лазури.Вдруг расцвела без дождя и без бури Праздник бы был для каждой стороны Мир без войны, а не после войны. напешите (сущ...
Физика
Русский язык