Составьте пять-шесть предложений с глаголами,имеющими в корне чередование букв е-и

Гость: Гость:

"А ты соберешь столько ягод?",-спросил Миша. Коля замер от страха,когда учитель позвал его к доске. Справа на стене висела картина.Перед нами расстилается безбрежное мореМаленькую Катю научили отпирать замок .Я собираю ягоды и грибы. Когда я соберу полную корзинку грибов, бабушка отнесет их на рынок.Мы замерли от восхищения, увидев разноцветную радугу.Перед полотном Шишкина мы замирали от восторга.Прозрачное озеро расстилалось передо мной."Застели кровать!"-сказала мама.