Написать о своем любимом животном
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Написать о своем любимом животном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ,какое животное ты любишь? Опиши,как он выглядит,чем питается,и почему тебе так нравится...
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