Слова с скобках замени местоимениями и напиши предложения. 1. В Нашем классе много цветов. Мы ухаживаем (за ними). 2. В новом доме открылся книжный магазин. В (магазине) можно купить книги, открытки, журналы. 3. Если дал слово...

Русский язык
Слова с скобках замени местоимениями и напиши предложения. 1. В Нашем классе много цветов. Мы ухаживаем (за ними). 2. В новом доме открылся книжный магазин. В (магазине) можно купить книги, открытки, журналы. 3. Если дал слово, будь (слову) верен. В скобках надо заменить на местоимения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.За ними. 2. В нём. 3. Ему.
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