Слова с скобках замени местоимениями и напиши предложения. 1. В Нашем классе много цветов. Мы ухаживаем (за ними). 2. В новом доме открылся книжный магазин. В (магазине) можно купить книги, открытки, журналы. 3. Если дал слово...

Русский язык

Слова с скобках замени местоимениями и напиши предложения. 1. В Нашем классе много цветов. Мы ухаживаем (за ними). 2. В новом доме открылся книжный магазин. В (магазине) можно купить книги, открытки, журналы. 3. Если дал слово, будь (слову) верен. В скобках надо заменить на местоимения

Автор: Гость