Мощность холодильника 180 вт, производительность 504 кДж (холода в час). Надо найти КПД

Физика
Мощность холодильника 180 вт, производительность 504 кДж (холода в час). Надо найти КПД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Aт=Pt=3600*180=648*10³ η=((Aт-Ах)/Ат=(648*10³-504*10³)/648*10³)*100%=22%
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