Пожалуйста, помогите срочно, прошу ^_^!!!!!
Математика
Пожалуйста, помогите срочно, прошу ^_^!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(23*11/25)*5/43+(20*11/25)*5/43=5/43*11/25*(23+20)=11/(5*43) * 43=11/5 (47*1/26)*13/27-(20*1/26)*13/27=13/27*1/26*(47-20)=1/(27*2) *27=1/2 (1/2*3/4)*(2/3*4/5)*(5/6*7/8)*(6/7*8/9)=1/9 2/3*4/5*3/4*5/6*6/7*8/9*7/8*9/10=2/10=1/5
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