Помогите мне найдите ошибки в рассказе о Финляндии Финляндия-восточный ссосед ??оссии,страна озёр, болот и тёплого, южного климата.Финны называют свою страну страно Страной восходящего солнца .В Финляндии живёт Санта-Клаус (Д...

Окружающий мир

Помогите мне найдите ошибки в рассказе о Финляндии Финляндия-восточный ссосед ??оссии,страна озёр, болот и тёплого, южного климата.Финны называют свою страну страно Страной восходящего солнца .В Финляндии живёт Санта-Клаус (Дед Мороз). В этой стране создано много технических изобритений. Здесь зародились спортивные единоборства:дзюдо, каратие, айкидо.

Автор: Гость