Помогите мне найдите ошибки в рассказе о Финляндии Финляндия-восточный ссосед ??оссии,страна озёр, болот и тёплого, южного климата.Финны называют свою страну страно Страной восходящего солнца .В Финляндии живёт Санта-Клаус (Д...
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Помогите мне найдите ошибки в рассказе о Финляндии Финляндия-восточный ссосед ??оссии,страна озёр, болот и тёплого, южного климата.Финны называют свою страну страно Страной восходящего солнца .В Финляндии живёт Санта-Клаус (Дед Мороз). В этой стране создано много технических изобритений. Здесь зародились спортивные единоборства:дзюдо, каратие, айкидо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Финляндия не является страной восходящего солнца.И про спорт тоже не там.Да и технических изобретений тоже вроде нет.нет болот и теплого климата.
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