Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите его на множители д)1-216 p^3 е)27m^3+1
Алгебра
Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите его на множители д)1-216 p^3 е)27m^3+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 216p^3 = ( 1 - 6p)( 1 + 6p +36p^2) 27m^3 + 1 = (3m + 1)( 9m^2 - 3m + 1)
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