Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите его на множители д)1-216 p^3 е)27m^3+1

Алгебра

Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите его на множители д)1-216 p^3 е)27m^3+1

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