Сколько ячеек содержит диапазон B4:D6?

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Сколько ячеек содержит диапазон B4:D6?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 ячеек. B4, B5, B6, C4, C5, C6, D4, D5, D6.
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