Значение слова ,,лепиться"
Литература
Значение слова ,,лепиться"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лепиться-располагаться как бы прилепивши ст к чему-н. наклонному
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