В понедельник продали 30 кг картошки. во вторник продали 4 ящика картошки, по 10 кг в ??аждом ящике. сколько килограмм картошки продали за эти дни?
Математика
В понедельник продали 30 кг картошки. во вторник продали 4 ящика картошки, по 10 кг в ??аждом ящике. сколько килограмм картошки продали за эти дни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*4+30=70 (кг) ответ:70 кг
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