В понедельник продали 30 кг картошки. во вторник продали 4 ящика картошки, по 10 кг в ??аждом ящике. сколько килограмм картошки продали за эти дни?

Математика

В понедельник продали 30 кг картошки. во вторник продали 4 ящика картошки, по 10 кг в ??аждом ящике. сколько килограмм картошки продали за эти дни?

Автор: Гость